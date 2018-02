Les cinq actions préférées de Pieter Tolk

Pieter Tolk, administrateur délégué Selectum, présente ses cinq actions préférées.

Fielmann

Cette entreprise familiale est la plus grande chaîne de magasins d’optique en Allemagne. Plus de la moitié des lunettes vendues dans le pays viennent de chez Fielmann. Le marché allemand de l’optique est une machine à cash très stable, tandis que la croissance est générée dans de plus petits pays comme l’Italie, la Pologne et les Pays-Bas.

De plus, Fielmann est en train d’étendre ses activités en ajoutant des centres d’audition à son réseau de magasins en Allemagne. L’entreprise est détenue à hauteur de 70% par la famille Fielmann et est gérée de manière très conservatrice. L’action n’est pas bon marché, mais d’excellente qualité.

IMA

Le groupe italien IMA est un acteur mondial dans le secteur des lignes d’emballage automatique pour l’alimentation, le thé, le café, les cosmétiques et les médicaments. En tant que leader technologique, il se concentre sur les systèmes de pointe, comme les lignes d’emballage pour le café Nespresso, avec une production de 2.000 capsules par minute, et des machines d’emballage pour les nouvelles cigarettes électroniques "IQOS" de Philip Morris. IMA peut se permettre de facturer des marges confortables pour ses technologies, étant donné les avantages qu’elles apportent à ses clients en termes de réduction des coûts. Les contrats d’entretien sont également lucratifs. Une action à valorisation élevée.

Rational

Cette entreprise d’origine allemande est le leader mondial dans le secteur de niche des combi-steamers, des équipements de cuisine high-tech. Avec ces installations, les cuisines professionnelles économisent de l’espace, du temps, de l’énergie et des ingrédients, ce qui permet à Rational de générer des marges supérieures à la moyenne.

En plus de son expansion régionale - avec du potentiel en Amérique et en Asie - Rational dispose encore d’opportunités de croissance, avec sa deuxième ligne d’équipements Frima. Rational affiche un bilan solide et dispose d’une excellente équipe de management. Une action qualitative et intéressante sur le plan des perspectives de croissance, mais relativement chère.

Symrise

La société allemande Symrise est un des leaders du marché oligopole, stable et lucratif des ingrédients, des arômes et des parfums. Ces produits sont utilisés notamment dans les aliments et les cosmétiques. Leur coût de production est faible, mais ils sont cruciaux pour le produit final, ce qui permet à Symrise de bénéficier de marges confortables. Le potentiel de croissance de l’entreprise est bien présent dans les pays émergents et sur le marché attrayant de la nourriture pour animaux de compagnie. Symrise est bien positionnée pour surfer sur les tendances comme l’intérêt accru pour la santé, la composition des produits et le bien-être. Une action chère, mais dont le prix est justifié.

ASML