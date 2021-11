Les 5 actions préférées d’Alexander Roose

Alexander Roose est responsable des actions chez le gestionnaire d'actifs Decalia. Ses cinq actions préférées sont Abbott, Ajinomoto, Amazon, Corbion et Hoya.

1) Abbott

Abbott est une "large cap" affichant une des plus fortes croissances au sein de son secteur. L’entreprise est très centrée sur l’innovation et a conquis des parts de marché importantes dans les deux segments à forte croissance au sein des technologies médicales, à savoir les valves cardiaques peu invasives (pour les patients souffrant de problèmes cardiaques structurels) et les dispositifs de surveillance continue du taux de glycémie (pour les patients diabétiques). L’entreprise est également leader dans le diagnostic médical et réalise 40% de son chiffre d’affaires dans les pays émergents.

2) Ajinomoto

Vue en plein écran Abbott affiche une des plus fortes croissances au sein de son secteur. ©BLOOMBERG NEWS

Comme Corbion, cette société japonaise s’est depuis longtemps spécialisée dans les processus de fermentation, un secteur dans lequel elle réalise 70% de ses revenus. Auparavant, Ajinomoto était active dans de trop nombreux domaines et trop peu concentrée, mais elle a décidé de se restructurer en cédant certaines activités et en rationalisant son parc d’usines. Ses principaux marchés finaux sont l’industrie alimentaire, l’industrie pharmaceutique (acides aminés et fermentation de médicaments biologiques) et le secteur des semi-conducteurs (matériaux isolants biosourcés pour les circuits imprimés).

3) Amazon

Amazon a déçu cette année et se montre moins performant que d’autres géants de la tech comme Microsoft et Alphabet. Cela est dû en partie à ses prévisions de rentabilité au quatrième trimestre impactées notamment par d’importants investissements dans son réseau logistique. Il reste néanmoins un acteur dominant de l’e-commerce et offre de belles perspectives dans la publicité. Nous sommes aussi positifs envers "Fulfillment by Amazon", à savoir l’ouverture du réseau logistique à des tiers. Sans oublier AWS, l’activité liée au Cloud dont la croissance s’est accélérée ces derniers trimestres.

4) Corbion

Vue en plein écran Corbion voit un intérêt croissant pour le nouveau marché des bioplastiques. ©DB11762

Cette entreprise néerlandaise est un des leaders mondiaux dans la production par fermentation (sur la base de matières premières d’origine biologique et de bactéries) d’acide lactique et de produits dérivés. Vu le caractère durable de ce processus, Corbion voit un intérêt croissant pour les applications à base d’acide lactique, tant de la part du secteur alimentaire (pour la conservation naturelle des aliments ou pour "embellir" l’étiquette des produits alimentaires), que de nouveaux marchés finaux comme les applications biomédicales et surtout pour le nouveau marché des bioplastiques.

5) Hoya