Les 5 actions préférées de Gert De Mesure

Analyste indépendant, Gert De Mesure travaille à temps partiel pour la VFB. Ses cinq actions préférées sont Van de Velde, X-Fab, Technotrans, Warehouses Estate Belgium et CareTech.

1) Van de Velde

Après un pic à 65 euros au début 2017, l’action s’est littéralement effondrée. En 2017, le dividende exceptionnel a été réduit et, en 2018 et 2019, Van de Velde a dû faire face à une explosion de ses coûts pour rattraper son retard au niveau informatique. La crise du coronavirus a n’a pas aidé. Les résultats du premier semestre 2021 furent un soulagement et permettent d’espérer le meilleur pour l’avenir proche. Surtout si toutes les boutiques peuvent rouvrir leurs portes sans contraintes et que la vente de maillots de bain reprend, après avoir beaucoup souffert des restrictions de voyages.

Vue en plein écran X-Fab a encore de beaux jours devant elle grâce à la reprise de la demande de semi-conducteurs. ©AFP

2) X-Fab

Après l’effondrement de la demande du secteur automobile au cours du second semestre 2019, les activités ont atteint leur plancher au cours du troisième trimestre 2020, pour ensuite reprendre de façon exponentielle, trimestre après trimestre. X-Fab a encore de beaux jours devant elle grâce à la reprise de la demande de semi-conducteurs après la pandémie, mais le cours n’intègre pas encore suffisamment ce rebond. Comme les grandes valeurs technologiques (et probablement aussi à cause de prises de bénéfices), le cours a reculé ces dernières semaines, ce qui représente une opportunité d’achat.

3) Technotrans

Technotrans est spécialisée dans les technologies de refroidissement et de contrôle des températures. Jusqu’en 2010, elle s’occupait exclusivement d’imprimantes industrielles, mais s’est ensuite diversifiée dans d’autres domaines. L’entreprise s’occupe par exemple de l’équipement de conteneurs réfrigérants pour le transport de vaccins contre le coronavirus et de systèmes de refroidissement des bornes de recharge pour les voitures électriques. Les retards enregistrés dans la livraison de pièces détachées au troisième trimestre pèsent aujourd’hui sur le cours, mais cette baisse devrait être temporaire.

4) Warehouses Estates Belgium (WEB)

Vue en plein écran CareTech fournit des soins de santé aux enfants et aux adultes souffrant de troubles mentaux. ©IMAGEGLOBE

Avec un portefeuille immobilier mixte, fortement concentré sur la région de Charleroi, WEB fait figure d’exception parmi les SIR belges. En 2020, le résultat courant a reculé de 23% à cause des réductions de loyers accordées dans le cadre de la crise du coronavirus et d’une baisse temporaire du taux d’occupation. 2021 se présente sous de meilleurs auspices. Malgré la hausse des coûts techniques, le résultat courant augmente de 25% au cours du premier semestre. Avec un ratio cours/résultat courant de 10,2 et un rendement net du dividende de 5,7%, l’action peut être considérée comme intéressante.

5) CareTech