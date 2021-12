Les 5 actions préférées de John William Olsen

John William Olsen est gérant du fonds M&G (Lux) Positive Impact. Ses cinq actions préférées sont Rockwool, Ceres Power, Helios Towers, Puretech Health et Katitas.

1) Rockwool

Rockwool est le leader du marché de l'isolation en laine de roche. 660 millions de tonnes de carbone pourraient être économisées en équipant les bâtiments européens d'une isolation en laine de roche, soit deux fois les émissions annuelles de la France. Après une forte pénétration en Europe, les opportunités de croissance se concentrent sur l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni. Les émissions de CO2 évitées pendant la durée de vie de l'isolation des bâtiments vendue en 2020 s'élèvent à 186 millions de tonnes.

Vue en plein écran Rockwool est le leader du marché de l'isolation en laine de roche. ©iStockphoto

2) Ceres Power

L'hydrogène est considéré comme la principale méthode pour décarboner les secteurs dont l'électrification risque d'être trop coûteuse ou irréalisable. Ceres Power est une entreprise britannique, leader mondial de la technologie des piles à combustible à hydrogène, qui développe une énergie propre, évolutive et sans combustion pour les fabricants, l'industrie et les gouvernements. Ceres poursuit son expansion et entretient déjà des relations solides avec le Japon, l'Allemagne, la Corée du Sud et la Chine.

3) Helios Towers

Helios Towers est le leader sur le marché des tours de télécommunication. 9% du PIB de l'Afrique subsaharienne provient de l'industrie de la téléphonie mobile, contre 4,7% à l'échelle mondiale, ce qui souligne l’opportunité de croissance majeure accélérée par la croissance rapide de la population. La connectivité mobile permet de connecter les gens, d'améliorer les soins de santé et l'éducation, de réduire la pauvreté et de stimuler la croissance économique. Helios Towers a également permis de créer des emplois localement, pour un total de 107 millions de personnes en 2020.

4) Puretech Health

Vue en plein écran Helios Towers est le leader sur le marché des tours de télécommunication. ©Helios Towers

Puretech Health est une société de biothérapies en phase clinique qui se consacre à la recherche, au développement et à la commercialisation de médicaments répondant à des besoins non satisfaits dans l'axe cerveau-immuno-intestin. Puretech crée des traitements qui réduisent les coûts et améliorent leur accessibilité. La R&D de Puretech a mis au point 25 nouveaux traitements thérapeutiques, 16 traitements en phase clinique, dont 2 en phase initiale à l'autorisation réglementaire de la FDA et de l'UE.

5) Katitas