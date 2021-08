Les 5 actions préférées de Patrick Nollet

1) Cofinimmo

À la suite des résultats du premier semestre, les estimations de bénéfice pour l’année entière ont été revues à la hausse , à "plus de" 7 euros par action et les attentes de matière de dividende ont été confirmées (6 euros brut). Il est vrai que Cofinimmo se négocie avec une prime, mais elle n’est pas exceptionnelle au vu de son basculement vers l’immobilier de soins.

2) AB InBev

On ne peut pas dire que le cours d’AB InBev se porte bien. De plus de 120 euros il y a cinq ans, il se traîne aujourd’hui à, à peine, plus de 50 euros. Après les derniers résultats trimestriels, le cours a encore pris un coup dans l’aile. Les volumes et le chiffre d’affaires avaient pourtant retrouvé des couleurs, mais les marges n’ont pas été appréciées par les analystes. Je considère ce recul plutôt comme une opportunité d’achat. La position de leadership du groupe sur le marché mondial de la bière, avec des marques très fortes, mérite une meilleure valorisation, notamment parce que le ratio d’endettement devrait évoluer vers 3 l’an prochain. Le cours de l’action a d’ailleurs sérieusement sous-performé par rapport à des concurrents comme Heineken et Carlsberg.