Les 5 actions préférées de Riet Vijgen

Riet Vijgen est head of discretionary portfolio management chez Leo Stevens & Cie. Ses actions préférées sont Adobe, ASML, LVMH, Stryker et le fonds M&G global listed infrastructure.

1) Adobe

Adobe jouit d'un quasi-monopole dans les médias numériques , qui représentent par ailleurs 70% de son chiffre d'affaires. Le groupe tire le reste de ses revenus du marketing numérique . Cette dernière activité augmente rapidement et offre des solutions pour mesurer et accroître l'efficacité de notre présence numérique.

Depuis la transformation du modèle commercial de ventes ponctuelles vers une formule (moins chère) d'abonnement cloud , le marché global d'Adobe a explosé. Les abonnés reçoivent régulièrement des mises à jour et accèdent à de nouvelles applications, ce qui fidélise les clients.

2) ASML

Avec l'accélération de l'innovation technologique que nous connaissons aujourd'hui, la demande de puces électroniques et de semi-conducteurs a augmenté de manière exponentielle. La technologie développée par ASML joue un rôle crucial dans le développement futur du secteur .

Avec des machines basées sur des sources lumineuses, ASML est à la pointe de la technologie et n'a pratiquement aucune concurrence.

Cette miniaturisation dépend en grande partie des systèmes de lithographie. Avec des machines basées sur des sources lumineuses, ASML est à la pointe de la technologie et n'a pratiquement aucune concurrence . Grâce à cette avance technologique et un carnet de commandes bien rempli, l'entreprise peut continuer à croître.

3) LVMH

Le groupe bénéficie d'un pouvoir élevé de fixation des prix grâce à ses célèbres marques telles que Louis Vuitton ou Moët & Chandon. Sa forte exposition au marché asiatique recèle des opportunités. L'impact à long terme de la politique chinoise common prosperity devrait être limité grâce à la large segmentation de la clientèle et à l'excellente notoriété des marques du groupe .

4) Stryker

En 1941, le Dr Homer Stryker , chirurgien orthopédiste, a créé une entreprise pour commercialiser le lit d'hôpital mobile qu'il avait lui-même conçu. Il a ensuite créé ses propres instruments chirurgicaux et fut le précurseur de l'orthèse plantaire. Aujourd'hui, Stryker est toujours actif dans la production d'instruments chirurgicaux et de lits d'hôpital .

Suite à une acquisition en 1998 est venue s'ajouter la vente d'implants orthopédiques et, en 2011, la division de neurotechnologie a été créée. Chacun de ces segments se développe plus vite que le marché grâce à leur technologie très avancée.

5) M&G global listed infrastructure fund

La nécessité de disposer d'un réseau d'infrastructures solide pour l'économie est encore soulignée par le grand plan du président Biden. Ce fonds va plus loin que les infrastructures traditionnelles et s'intéresse également aux infrastructures sociales, environnementales et numériques.