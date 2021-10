Les 5 actions préférées de Sam Adams

Sam Adams est chief investment officer de Truncus. Ses cinq actions préférées sont SoftBank, NN Group, Henry Schein, Rexel et Polaris.

1) SoftBank

La valeur nette des actifs de SoftBank est constituée d'un tiers d'entreprises traditionnelles technologiques et de télécommunications, d'un autre tiers de sa participation dans Alibaba, et du dernier tiers des Vision Funds, qui investissent dans de jeunes entreprises misant sur l'intelligence artificielle. L'important recul d'Alibaba suite aux nouvelles règlementations chinoises notamment a provoqué une correction de 45% depuis le pic de mars dernier. Pour ceux qui croient en la Chine et dans l'innovation disruptive, ce recul représente une excellente opportunité d'y investir de façon diversifiée.

Vue en plein écran Le holding SoftBank est toujours dirigé par son fondateur, Masayoshi Son. ©REUTERS

2) NN Group

Ce fut un trimestre chargé pour la compagnie d'assurances-vie néerlandaise NN Group qui a racheté les activités polonaises et grecques de son concurrent américain MetLife, pris une participation dans le courtier Heienoord et vendu sa division de gestion patrimoniale à Goldman Sachs. Entre-temps, le groupe a publié d'excellents résultats semestriels. La valorisation du groupe reste un atout puisque l'action se négocie à 0,4 fois la valeur comptable et à neuf fois les bénéfices. La hausse des taux à long terme peut être un élément déclencheur pour profiter de ce potentiel de revalorisation.

3) Henry Schein

C'est en appliquant une stratégie ciblée de croissance externe que Henry Schein est devenu un des plus grands distributeurs de matériel médical au monde, dont le chiffre d'affaires devrait se monter à près de 12 milliards de dollars cette année. Le groupe se concentre surtout sur les cabinets des médecins et des dentistes. L'efficacité du groupe constitue un atout majeur et sa stratégie est aussi simple qu'ambitieuse: augmenter le nombre de clients, augmenter le chiffre d'affaires par client, élargir la gamme de produits à plus grande valeur ajoutée et réaliser des acquisitions.

4) Rexel

Vue en plein écran Rexel est un acteur mondial dans la distribution de produits électriques pour les basses et ultra-basses tensions. ©REXEL VIA BLOOMBERG NEWS

Rexel est un acteur mondial dans la distribution de produits électriques pour les basses et ultra-basses tensions. Malgré ses estimations de chiffre d'affaires (plus de 14 milliards d'euros) pour 2021, sa part de marché mondiale ne dépasse pas 6%. Le marché est très fragmenté, mais augmente de plus de 3% par an. Rexel ambitionne de réaliser une hausse organique de son chiffre d'affaires de 0,5 à 1% en augmentant le nombre de clients, de produits et en boostant les ventes en ligne. Cette croissance organique devrait être complétée par des acquisitions, principalement aux États-Unis.

5) Polaris