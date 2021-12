Les 5 actions préférées de Wim Lewi

Wim Lewi est analyste chez KBC Securities. Ses cinq actions préférées sont GBL, AB InBev, CFE, Intervest Offices & Warehouses et bpost.

1) GBL

GBL se négocie avec une décote de plus de 30% par rapport à sa valeur intrinsèque. C’est étonnant, vu que le portefeuille se compose en grande partie d’actifs liquides comme Adidas, Pernod-Ricard, SGS et Umicore. GBL a tenu il y a peu son "Investors’ Day", durant lequel il a mis l’accent sur ses activités de private equity, qui représentent aujourd’hui près de 18% du portefeuille avec des sociétés comme les jeux Voodoo et les vélos Canyon. GBL ne se transformera pas en un Sofina bis en un claquement de doigts, mais le marché sous-estime clairement le processus de transformation du groupe.

2) AB InBev

Vue en plein écran AB InBev s’est dotée d’un nouveau CEO, Michel Doukeris, qui se montre optimiste sur le plan de la croissance des bénéfices à moyen terme. ©BELGAIMAGE

AB InBev est un acteur de la réouverture si l’impact de la pandémie se normalise en 2022. Le groupe souffre énormément des restrictions au niveau du secteur événementiel. La science et l’amélioration des traitements devraient à terme réduire la pression exercée par le virus sur le système de soins de santé et permettre aux autorités d’assouplir leurs mesures. L’entreprise s’est dotée d’un nouveau CEO qui se montre optimiste sur le plan de la croissance des bénéfices à moyen terme. Il ne devrait pas être trop difficile d’arriver à une valorisation de l’action à 20 fois les bénéfices attendus.

3) CFE

CFE mise sur la problématique climatique quelque peu reléguée au second plan à cause de la pandémie, mais qui reste très actuelle. L’entreprise devrait se scinder en deux entités pour que les activités de dragage et environnementales puissent se développer plus efficacement. Deme tire parti de différentes manières de la question climatique. D’un côté, l’entreprise est active à l’international dans l’installation de parcs éoliens off-shore, et de l’autre, ses activités de dragage contribuent à la protection des terres contre la montée des eaux provoquée par le réchauffement de la planète.

4) Intervest Offices & Warehouses

Vue en plein écran Bpost est actif sur le marché de la livraison de colis, qui a bénéficié d’un coup de pouce de la pandémie. ©REUTERS

Intervest Offices & Warehouses est une société immobilière règlementée (SIR) qui combine immobilier de bureau et immobilier logistique. Ces cinq dernières années, la part des bureaux s’est contractée, passant de plus de 50% à 35% de la valeur du portefeuille. Les activités logistiques (en croissance) sont sous-valorisées par rapport à d’autres acteurs du secteur. L’action se négocie avec une prime de 22% par rapport à la valeur de son portefeuille, ce qui est de loin inférieur à la prime moyenne de près de 120% affichée par Montea et WDP. Le rendement du dividende se monte à 5,6%.

5) bpost