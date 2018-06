Lettre à Zinedine Zidane

Hou la la, il faut que j’arrête là. Je sens poindre cette sensation friable, cette douceur rugueuse de la nostalgie. Or la nostalgie, c’est comme la pelouse du Heysel 300 jours par an: un terrain glissant. Je me secoue les souvenirs pastels pour revenir à l’aujourd’hui aux couleurs vives, ascendant criard, promis Ziz… Ah zut, pardon. Monsieur Zidane. Je suis sincèrement désolée, ça m’échappe. Et pourtant – vous ne le voyez pas – mais je fais déjà des efforts surhumains pour ne pas vous tutoyer. Je le sais, je le sais, misère!, que c’est ridicule et stupide de s’approprier ainsi un individu, d’en faire un bien – commun ou pas, une chose – familière et pleine à ras bord de nos projections. Votre statut vous a donné une stature qui vous a transformé en statue. Et vous êtes devenu, à la fin du siècle dernier, une poupée, un totem, un gri-gri, une boule de cristal qui annonçait un avenir rayonnant. Un objet.