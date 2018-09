Francken défend sa politique "irréprochable" sur le plan légal

secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration

Un des principaux reproches qui a été fait au secrétaire d’État à l’Asile et la Migration concernait l’arrêté royal du 1er août 2018 stipulant que les familles avec enfants pouvaient dès lors être détenues en centre fermé. Entre autres, Olivier Maingain (DéFI) estime que l’arrêté ne respecte ni la loi de 2011 - qui rend exceptionnelle la détention de familles avec enfants-, ni la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il dénonce une durée de détention beaucoup trop longue (jusqu’à 28 jours) ainsi que des conditions de vie qui menacent la santé psychologique des enfants. Il a notamment rappelé la proximité du 127bis avec l’aéroport de Zaventem, source d’importantes nuisances sonores. Une accusation démentie par Francken qui assure respecter parfaitement le droit international. "Les ONG peuvent bien intervenir, nous gagnerons toutes les affaires", a-t-il assuré. Le secrétaire d’État a particulièrement insisté sur sa politique irréprochable du point de vue légal.

La loi du 16 novembre 2011 précise que la détention d'enfants non régularisés en centres fermés est interdite, sauf exception .

En ce qui concerne la famille serbe, Theo Francken a essuyé les reproches du PS et du Vlaams Belang. L’un dressait le portrait de la mère en détresse qui se cache derrière le dossier, tandis que l’autre réclamait une politique plus radicale à l’égard de la famille et de ses avocats. Pour rappel, la famille a introduit à ce jour 31 demandes d’asile. Elle avait été réintroduite en centre fermé malgré le dépassement du délai de 28 jours. Theo Francken a justifié ce dépassement par le comportement "abusif" de la famille.