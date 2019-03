L'UE va suspendre ses opérations de sauvetage au large des côtes libyennes

• L'opération Sophia , qui vise à démanteler les réseaux de trafic de migrants et de traite des êtres humains , ne surveillera donc plus la région que depuis le ciel. La formation des garde-côtes libyens continue, en revanche.

Pourquoi? Les États membres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur une nouvelle répartition des passagers secourus. L'Italie, qui mène une politique migratoire particulièrement dure depuis l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement populiste, s'oppose à la poursuite des actions de sauvetage. Elle a d'ailleurs interdit plus d'une fois l'accès à ses ports aux navires qui transportaient des réfugiés secourus en mer méditerranée. Le gouvernement de Matteo Salvini (extrême-droite) et de Luigi Di Maio (antisystème) réclame de nouvelles règles de répartition depuis des mois. Selon les normes actuelles, tous les migrants et réfugiés sauvés sont exclusivement débarqués en Italie. Des pays comme la Hongrie et la Pologne refusent cependant d'adhérer à la répartition exigée par Rome.