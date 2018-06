"L'hypocrisie est la vaseline de la rue de la Loi et du rond-point Schuman" (Francken)

A son arrivée mardi au Conseil des Affaires intérieures, Theo Francken (N-VA) avait affirmé qu'il plaiderait auprès de ses homologues pour la méthode adoptée par l'Australie en matière de migration . Une approche partisane d'une immigration choisie et ciblée, rejetant de manière radicale toute migration illégale. Le secrétaire d'Etat avait également insisté pour que l'Europe puisse à nouveau réaliser des refoulements (push-backs) de bateaux de migrants. Lors d'une interview, il avait d'ailleurs déclaré qu'il faudrait pour ce faire contourner l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), avant de nuancer ses propos quelques heures plus tard, affirmant ne pas vouloir contourner l'article 3, "mais bien l'interprétation large qu'en a donnée la Cour européenne des droits de l'homme".

Si, il a réagi ce mercredi matin. "La Belgique respecte et respectera les conventions européennes et internationales" en matière d'asile et d'immigration, a assuré le Premier ministre, en marge d'une visite dans les bureaux d'Europol à La Haye, aux Pays-Bas. "Je constate que, dans l'opposition, certains veulent détourner l'attention et éviter systématiquement les sujets de fond. La Belgique respecte et respectera les conventions européennes et internationales."