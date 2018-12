Les chiffres de la migration en Belgique étonnent

La Belgique a enregistré, pour l'année 2018 et jusqu'au mois d'octobre, 20.000 demandes d'asile. En seulement dix mois, c'est déjà plus qu'en 2016 et 2017. Une augmentation qui étonne vu que la vague migratoire vers l'Europe est plutôt en train de s'essouffler.