"Les choses s'aggravent avec l'installation des militaires mexicains le long de la frontière"

"C'est pire"

Deux ans d'attente...

Les "heureux élus" , ceux qui recevront leur sésame leur permettant de déposer une demande d’asile sur le sol états-unien, ne voient pas leur sort amélioré. En effet, le temps que leur demande soit traitée - ce qui prend souvent deux ans -, ils sont renvoyés au Mexique, dans des centres qui s’assimilent, explique le responsable d’Amnesty International, à des prisons . "D’ailleurs, le responsable que nous avons rencontré lors de notre mission parlait bien de ‘détenus’” et la description faite par un de ces "détenus" avait bien tout d’un régime carcéral: cellule, sorties interdites... "Ce qui est contraire au droit international! Les demandeurs d’asile n’ont commis aucun délit et ne peuvent être emprisonnés!"

Au vu de ces situations, on pourrait croire que les élus américains sont insensibles à la misère de ces personnes en attente d’un autre venir. Ce n’est pas vraiment le cas. Le Sénat, contrôlé par les républicains , a ainsi adopté mercredi à une large majorité (84 voix contre 8) un projet de loi prévoyant une aide humanitaire de 4,6 milliards de dollars . La veille, la Chambre des représentants, à majorité démocrate , avait approuvé une aide de 4,5 milliards de dollars pour financer des programmes d'hébergement, d'alimentation, de transport et d'assistance aux familles originaires d'Amérique centrale qui tentent d'obtenir l'asile, après les révélations sur les conditions de détention des enfants migrants dans les centres.

Les deux chambres doivent désormais trouver un compromis à envoyer à Donald Trump... qui s'est engagé à faire usage de son veto présidentiel contre l'approche du texte de la Chambre des représentants. Pourtant, le manque de financement est devenu encore plus urgent depuis que des avocats ont attiré l'attention la semaine dernière sur les conditions de détention de plus de 300 enfants migrants dans un centre surpeuplé au Texas.

Des "sous-humains"

Pour le responsable d’Amnesty, ces migrants américains sont considérés comme des "sous-humains". “Personne ne veut gérer ça. C’est juste un enjeu politique, juste pour la campagne... Trump s’en fout des migrants, il n’en a rien à taper!", soupire-t-il. Et de nous rappeler que ce blocage ne date pas de Trump. "Avec Obama, ce n’était pas non plus "portes ouvertes". Je vois là une machine de guerre idéologique qui provoque la mort de plusieurs centaines de personnes par an..."