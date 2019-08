Les migrants de l'Open Arms débarquent à Lampedusa

Une centaine de migrants secourus au large de la Libye et se trouvant à bord du navire humanitaire espagnol Open Arms ont pu débarquer mardi soir sur l'île italienne de Lampedusa, au terme d'une attente de 19 jours.

L'annonce du débarquement a suscité des explosions de joie sur le bateau . Une journaliste du quotidien El Pais à Lampedusa a raconté que certains, à bord, ont entonné le chant de révolte des partisans italiens, "Bella Ciao", alors que le navire entrait dans le port. Après être descendus un à un le long de la passerelle, parfois en boîtant, et avoir subi un bref contrôle médical, les migrants ont été conduits vers un centre d'accueil à bord de camionnettes, a-t-elle témoigné.

Accueil promis

L'interminable attente face à la côte toute proche, qui avait commencé jeudi, avait provoqué des gestes désespérés de la part des migrants entassés à bord du navire. Mardi, quinze d'entre eux, certains sans gilets de sauvetage, s'étaient jetés par dessus-bord pour tenter de rejoindre Lampedusa à la nage. Selon une porte-parole de l'ONG, ils ont été "secourus" par les garde-côtes italiens et amenés sur l'île.

Les migrants de l'Open Arms s'étaient vu refuser l'accès de l'île par les autorités italiennes, bien que six pays européens (France, Allemagne, Luxembourg, Portugal, Roumanie et Espagne) se soient engagés à les accueillir.

Un record...

Le bateau comptait 147 migrants à bord à son arrivée jeudi près de Lampedusa, et un peu plus de 80 après l'évacuation des migrants ayant sauté à l'eau mardi et de plusieurs dizaines de mineurs ou de malades ces derniers jours.