A Bruxelles, bientôt la fin des autoroutes A12 et E40

En clair, fini les 120 km/h pour débouler dans Bruxelles via Neder-Over-Hembeeck (A12) ou Reyers-Meiser (E40). Il faudra lever le pied. On parle de 50 ou 80 km/h, pas plus. Et la chaussée, d'une longueur d'un kilomètre et demi environ sur les deux tronçons, sera réaménagée dans cette optique et deviendra plus étroite pour les voitures.