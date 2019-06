BNP Paribas Fortis, AG Insurance et Touring s'unissent pour la mobilité du futur

Les dirigeants des trois piliers belges de la banque et l'assurance expliquent vouloir créer "un écosystème de solutions ouvert, axé sur la mobilité multimodale".

Trois entreprises ont annoncé ce mardi un partenariat stratégique pour l'avenir. Ensemble, les administrateurs délégués de BNP Paribas Fortis (Max Jadot), AG Insurance (Hans De Cuyper) et Touring (Thierry Willemarck) ont dévoilé leur intention d'unir leurs forces afin d'adapter leurs offres aux défis posés par une mobilité en pleine transformation.

À travers cette alliance, les partenaires cherchent à combiner des solutions en matière de mobilité, mais aussi d'assistance, de sécurité et de prévention. En cause: la multiplicité des modes de transports, les développements technologiques du secteur, l'avènement de l'économie du partage et la mutation du comportement des navetteurs.

Peu de concret avant 2020

Si l'objectif est limpide, il faudra cependant être patient pour constater les fruits concrets de cette union dont on nous annonce l'arrivée effective pour mi-2020.

Notons qu'en guise d'exemple des possibilités dégagées par cette alliance, le trio d'entreprises cite "Easyway", une application de planification de trajet intégrant diverses solutions de mobilité développée par une filiale de Touring. Si l'idée n'est pas révolutionnaire en soi, c'est la conjonction des forces qui est ici mise en avant. Grâce au partenariat, les paiements à différents prestataires de services seront assurés par une seule et même plateforme, limitant ainsi les inscriptions personnelles et enregistrements de données bancaires à une application tout en facilitant la gestion administrative des notes de frais. Ce projet, pour l'instant en phase test à Anvers, devrait pouvoir trouver le chemin de Bruxelles et des autres grandes villes du pays en milieu d'année prochaine.

En outre, la distribution et la promotion des produits d'assistance de Touring seront promues par les canaux de distribution de BNP et d'AG Insurance afin d'en élargir la disponibilité. Touring se chargera par ailleurs de l'ensemble des services d'assistance prodigués aux clients d'AG Insurance.