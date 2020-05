Beliris recherche les constructeurs du futur métro Nord

C'est une étape importante qui vient d'être franchie dans le dossier du métro à Bruxelles. En charge de la deuxième phase de la future ligne de métro 3, Beliris recherche officiellement les opérateurs qui procéderont aux travaux de génie civil d’extension de la ligne depuis la gare du Nord jusque Bordet . Le marché de travaux publié vendredi dernier comprend quatre missions principales: le creusement d'un tunnel de 4,5km entre la gare du Nord et Bordet; la construction de sept stations souterraines ; les travaux de connexion avec la ligne existante entre la gare du Nord et Albert ainsi que les travaux de jonction de la nouvelle ligne vers le futur dépôt des rames de métro à Haren.

Les candidats peuvent déposer leur candidature jusqu'au 13 juillet 2020 . "Il n'y a pas de limitation du nombre de candidats dans le cahier spécial des charges. Étant donné l'ampleur du projet, il faudra de grandes associations d'opérateurs économiques et donc nous nous attendons à un nombre de candidats limités, de fait", explique Beliris. Le fonds fédéral d'investissement pour Bruxelles précise également que la capacité technique des candidats sera évaluée sur la base de référence en travaux souterrains de grande envergure et en milieu urbain et/ou en limite d'infrastructures ferroviaires en exploitation.

Outre le fait d'être agréé pour l'exécution de travaux de la catégorie E (entreprise de génie civil) et de classe 8 (montant supérieur à 5.330.000€), le candidat devra fournir la preuve de sa capacité économique et financière à exécuter convenablement le marché. Celle-ci sera évaluée sur base du ratio d'endettement du candidat et de son chiffre d'affaires. Le budget du marché est estimé à 600 millions d'euros, précise Beliris.