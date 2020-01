Bruxelles en zone 30: voici la carte des exceptions

Où pourrez-vous dépasser les 30 km/h? Dans les tunnels et axes structurants . Par exemple, sur la petite ceinture, le boulevard Léopold II , les rues Belliard et de la Loi , le boulevard Général Jacques , l' avenue Louise , l' avenue de Tervuren ... Sur ces grands axes, ce sera toujours 50 km/h et les 70 km/h sont même conservés pour "quelques entrées de ville". Voici le projet:

Pourquoi diminuer la vitesse?

D'abord, la sécurité, parce que, comme l'a rappelé la ministre Elke Van den Brandt (Groen), ministre de la Mobilité: "La vitesse est une importante cause d'accidents et elle les aggrave." Environ 50 personnes sont tuées ou gravement blessées chaque année dans la Région de Bruxelles-Capitale à cause des excès de vitesse et des vitesses inadaptées.