Bruxelles envisage de s'attaquer aux SUV

Bruxelles envisage de réformer la taxe de circulation. La volonté de taxer les véhicules sur leur pollution, et non seulement sur leur puissance, est connue. Il est visiblement aussi question de taxer les véhicules en fonction de leur taille. Le but: favoriser les voitures moins encombrantes et moins polluantes. Les SUV sont clairement en ligne de mire.