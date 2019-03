Bruxelles reprend la main sur le parking Loi et son millier de places

Situé sur le territoire de la Ville de Bruxelles, le parking Loi s’étend sur une longueur de plus de 600 mètres sous la rue du même nom, entre la Petite ceinture et la chaussée d’Etterbeek. Réparti sur trois niveaux en sous-sol entre la voirie et le métro, celui-ci compte précisément 1.109 emplacements. Construit dans les années 1960, le parking est la propriété de la Région bruxelloise, mais son exploitation a été confiée à la société Interparking sur base d’un bail emphytéotique conclu en 1969 pour une durée de 50 ans. L’emphytéose expire donc cette année, le 19 novembre 2019 plus précisément. Dans ce contexte, le gouvernement bruxellois a récemment décidé de confier l’exploitation du parking à l’agence régionale du stationnement, parking.brussels.