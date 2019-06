Bruxelles reste la ville la plus embouteillée du pays

Le constat est renouvelé à chaque classement du genre: Bruxelles et Anvers sont les deux villes les plus embouteillées de Belgique. La capitale belge se classe 11e en Europe.

En 2010, TomTom pointait Bruxelles comme la ville la plus embouteillée d'Europe . Si la capitale s'est fait ravir ce titre peu envié, elle reste malgré tout la 11e ville la plus encombrée du continent , après Moscou, Istanbul et Bucarest, d'après l'édition 2018 du classement mondial publié par le producteur de GPS et de cartes TomTom. Bruxelles s'établit ainsi au même niveau que Londres , juste devant Paris.

En Belgique

Sur les routes belges, Bruxelles conserve cependant sa première place, devant Anvers et Namur. Dans la capitale, "en moyenne, les conducteurs doivent tenir compte de 37% de temps de trajet en plus", relève TomTom dans un communiqué. "La journée la plus encombrée de 2018 était le 2 mars, avec en moyenne 76% de temps de trajet supplémentaire", précise encore l'entreprise, pointant les rues de la Loi et du Trône parmi les axes les plus problématiques.