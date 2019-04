Bruxelles sera divisée en une cinquantaine de quartiers en zone 30

Le gouvernement bruxellois adopte son plan de mobilité, nommé Good Move. Les objectifs: diminuer l’usage de la voiture (-24% d’ici 2030) et protéger les quartiers de vie.

Après une période de concertation ayant rassemblé 170 acteurs de la mobilité , le gouvernement bruxellois a adopté ce jeudi matin le plan régional de mobilité baptisé Good Move . Ce plan qui s’inscrit dans le PRDD (plan régional de développement durable) détermine une stratégie de mobilité pour les dix ans à venir . Il s’agira d’un plan de qualité de vie pour les Bruxellois, ont fait valoir le ministre-président Rudi Vervoort (PS) et le ministre bruxellois des travaux publics Pascal Smet (sp.a).

. Axes en rouge: axes de pénétration . Axe confort en bleu: voiries intermédiaires . En gris: voiries de quartiers en zone 30 sont en gris . Les 50 zones apaisées sont celles entre les voiries rouge et bleu

Les objectifs sont clairs: l’exécutif bruxellois veut diminuer l’usage de la voiture (-24% d’ici 2030) et protéger les quartiers où vivent les Bruxellois. À l’image des "superblocks" à Barcelone, le territoire bruxellois sera divisé en une cinquantaine de quartiers apaisés dans lesquels la circulation serait limitée à 30 km/h. Ce qui passera notamment par le renforcement des axes structurants de transports publics et la concentration du trafic automobile sur des grands axes de pénétration. Les entrées de ville comme l’A12, l’E40, Herrmann-Debroux, Charles Quint seront transformées en voiries plus urbaines.