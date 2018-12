Deux nouvelles lignes de trams arrivent à Bruxelles

La proposition du ministre Smet de relier la place Rogier à Tour & Taxis et à Neder-Over-Heembeek via deux nouvelles lignes de trams a été approuvée par le gouvernement bruxellois.

Deux nouvelles lignes de tram verront le jour à Bruxelles dans six ans (si tout va bien...). Le projet existait mais là, il va enfin sortir des cartons. Le gouvernement bruxellois vient en effet d'approuver la création

"Une fois de plus, nous faisons un pas important vers une ville durable, saine et agréable" s'est réjoui Pascal Smet, ministre bruxellois en charge de la mobilité. "Ces nouvelles lignes de tramway, qui relieront le site fantastique Tour & Taxis à la gare du Nord et au centre-ville, offrent une réponse parfaite aux défis de la mobilité de demain."