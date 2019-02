Elle coûte combien cette ligne de métro Nord à Bruxelles?

Il y a de la tension dans l'air entre Ecolo et le MR à propos du projet d'extension du métro vers le nord de Bruxelles. Le noeud du problème? Le budget qui y sera réellement consacré. A combien s'élève-t-il? On décode la bataille des chiffres pour vous.

Les faits

Il y a du frottement entre Ecolo et le MR. Les premiers expriment leurs interrogations sur le projet d’extension du métro vers le nord puis vers le sud de la capitale. La coprésidente Zakia Khattabi s’inquiète notamment du coût et du financement du projet. D’une facture à 700 millions initialement approuvée par les verts lorsqu’ils étaient au pouvoir à la Région bruxelloise, on en serait à un métro chiffré à près de deux milliards d’euros.

En ligne de mire des écologistes: Didier Reynders, vice-Premier ministre MR en charge du fonds Beliris chargé de financer une partie du chantier. Le compte de ce fonds fédéral n’y est pas, selon Zakia Khattabi qui demande des explications au ministre. Les écologistes ne sont pas tendres non plus avec les retards pris par l’extension Nord du métro qui devait être terminée en 2025.

Pour rappel, ce projet comporte deux grands volets. Le premier est partiellement financé par Beliris et comprend la liaison entre la gare du Nord et Bordet. Cinq kilomètres de tunnel devront être creusés, et sept nouvelles stations construites à travers Schaerbeek et Evere. Second volet: la conversion en métro du tunnel tram qui relie la gare du Nord à la station Albert à Forest via Midi. Celle-ci opérée par la Stib.