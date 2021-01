Encourager le covoiturage, est-ce vraiment utile?

Une étude du Bureau du Plan montre que cumuler le prélèvement kilométrique et des incitations au covoiturage peut porter ses fruits à certains endroits et moments.

Les freins au covoiturage

Si les incitations au covoiturage semblent avoir un impact limité, le Bureau du Plan rappelle que la congestion est souvent concentrée dans le temps et dans l’espace. Or, en zone fortement congestionnée, une faible progression du covoiturage peut avoir des effets importants. Les exemples de Bruxelles et Anvers sont parlants. Autour de la capitale, la combinaison de mesures entraîne une baisse de 13% des déplacements en voiture aux heures de pointe et une progression de 27% de la vitesse moyenne. Autour d'Anvers, les déplacements diminuent de 20% aux heures de pointe et la vitesse augmente de 18%.