Faire son plein coûte 25 euros de moins au Luxembourg

De plus en plus de Belges traversent la frontière pour faire le plein. Question de prix...

Un plein de 60 litres de diesel coûte depuis ce samedi environ 25 euros de moins au Luxembourg, où le prix maximum du diesel (1,08 euro le litre) est largement en-deçà du prix applicable en Belgique (1,502 euro). Même aux Pays-Bas (1,43 euro), le prix du diesel est moins onéreux qu’en Belgique, ce qui pousse de plus en plus de Belges à traverser la frontière pour faire le plein, selon la Fédération des négociants en combustibles et carburants. Le diesel est également plus cher en Belgique qu’en Allemagne et en France.