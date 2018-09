L'usage de la voiture ne diminue plus dans les entreprises bruxelloises

La fin du diesel,top départ

L’annonce du gouvernement bruxellois avait fait grand bruit au printemps dernier. Il lançait une vaste réflexion en vue d’interdire définitivement le diesel dans la capitale à partir de 2030. À un horizon un peu plus lointain, les véhicules à essence sont également concernés avec pour objectif une amélioration sensible de la qualité de l’air à Bruxelles. Cette réflexion est en train de se concrétiser. Un comité de suivi où sont représentées les administrations bruxelloises (environnement, fiscalité, mobilité, etc.) a été constitué. "Il s’est réuni mi-juillet 2018 afin de s’accorder sur les études et avis nécessaires dans le cadre de la sortie du diesel et de l’essence. Il a également arrêté les différentes modalités relatives à l’obtention desdits études et avis, lesquels devront être remis au gouvernement début avril 2019", annonce-t-on côté régional.Et mercredi prochain, un colloque présentera la méthode qui sera adoptée et s’adressera à tous les acteurs concernés par les domaines de la mobilité, du transport ou de l’énergie, qu’ils soient publics ou privés. Une consultation écrite sera proposée à tous ces "stakeholders" dans la foulée afin d’évaluer pour chacun les impacts d’une sortie du diesel et de l’essence. Ils devront répondre avant le 31 octobre.Un rapport intermédiaire rédigé sur la base de cette enquête est attendu pour le mois de décembre avant l’organisation d’une série de tables rondes prévues au début de l’an prochain. Ces échanges alimenteront le rapport final de cette première phase d’étude. Il sera transmis au gouvernement bruxellois au mois d’avril prochain, prévoit la ministre de l’Environnement Céline Fremault (cdH). Toutes ces études et avis seront alors sur la table pour permettre à l’exécutif qui sortira des élections de mai 2019 d’attaquer la mise en œuvre de cet engagement.