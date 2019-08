"La taxe kilométrique sera mise en oeuvre en seconde moitié de législature" (DéFI)

Les réactions pleuvent autour de l'idée d'implémenter rapidement la taxe kilométrique à Bruxelles. Même au sein de la majorité bruxelloise, tout le monde n'est pas d'accord. Et l'opposition craint les répercussions fiscales et économiques.

Emmanuel De Bock, lui, voit du sens dans le timing choisi par Elke Van den Brandt: "C'est lié aux négociations pour un gouvernement en Flandre et en Wallonie , où cette taxe est un gros enjeu, décrypte-t-il. Là-bas, ils se demandent comment faire, que mettre dans cette taxe? D'où la sortie d'Elke Van den Brandt. Elle prévient: si certains abandonnent l'idée ou travaillent en deçà de nos ambitions, on avancera seuls."

C'est pour quand?

" N'attendez pas la taxe kilométrique à Bruxelles pour le 1er janvier prochain. La première moitié de la législature sera consacrée à construire le projet et à la concertation. On sera donc plutôt prêts à la mettre en oeuvre pour la seconde moitié. Avant fin 2024 en tous cas!", explique encore Emmanuel De Bock.

Celui-ci est très énervé par les propos de la députée MR Alexia Bertrand, dans l'opposition au parlement bruxellois, qui critiquait les intentions de la ministre de la Mobilité (sur Bel RTL), expliquant que la taxe en question "implique que les entreprises demain, que la classe moyenne, que les gens qui travaillent, peuvent déménager en périphérie de la Région bruxelloise et cela crée une paupérisation encore plus grande de la Région bruxelloise". Le MR attend une vraie "offre alternative et une vraie vision sur le transport en commun", avance-t-elle.