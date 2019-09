La voiture de société reste une vache sacrée aux yeux des employés

D’après cette enquête, en effet, 6 répondants sur 10 (59%) affirment être décidés à changer d’employeur si on devait leur retirer la voiture de société. Les moins de 50 ans sont plus déterminés (66%) sur ce point que les plus de 50 ans (36% seulement).

Prime à la flexibilité

Outre l’attachement à la voiture de société, il semble également régner une aversion pour les alternatives . Si on leur propose de troquer leur voiture actuelle pour une voiture plus petite combinée avec des moyens de transport alternatifs (vélo, trottinette, abonnement, voiture partagée…), 2 salariés sur 3 refuseront. Fait notable, il n’y a pas de différence entre les hommes et les femmes, ni en matière d’âge ou de lieu de résidence des travailleurs.

Ce qui peut en revanche faire la différence, c’est la flexibilité dont un travailleur jouit ou non en termes de lieu et de temps passé entre le domicile et le travail. Ainsi, les travailleurs qui peuvent choisir le moment où ils travaillent (horaires flottants) envisagent davantage (44% versus 23%) d’échanger leur voiture de société contre un plus petit modèle et de le combiner avec des moyens de transport alternatifs si l’employeur le propose. Chez les travailleurs qui peuvent pratiquer le télétravail, cette différence est encore plus grande (45% versus 23%). "Si les entreprises sont vraiment résolues à sortir les salariés de leurs voitures, elles devraient élargir le spectre et ne pas se focaliser sur la seule politique de mobilité", conseille Hermina Van Coillie.