Le Bureau du Plan propose une taxe kilométrique radicale

Une réforme fiscale du transport pourrait rapporter 8,7 milliards d'euros à l'Etat, selon un rapport du Bureau du Plan. La suppression de certaines subventions, par exemple, gonflerait de manière astronomique le budget de l'État.

Le Bureau du Plan évalue le coût de la congestion du trafic à quelque 2,3 milliards d'euros, selon un rapport du Bureau du Plan que La Libre et le Standaard ont consulté. L'organisme propose une réforme fiscale du transport qui pourrait rapporter 8,7 milliards d'euros à l'Etat.

Le constat

Les politiques menées actuellement en Belgique en matière fiscale et de mobilité ne répondent pas à la réalité, qui se caractérise par une grande concentration du trafic à certaines périodes et à certains endroits, constate le Plan dans son rapport.

Il relève que les taxes sur les voitures ne reflètent pas les coûts d'exploitation réels et que les déplacements sont stimulés par des subventions élevées pour les transports publics et des avantages fiscaux pour les voitures de société. Cela coûte environ 900 millions d'euros par an au pays, tandis que la perte de temps, tant pour le transport de marchandises que pour le transport de passagers, coûte environ 1,3 milliard d'euros par an à notre pays. Les 100 millions d'euros restants représentent le prix à payer pour l'environnement.

Bien que tous les automobilistes paient à peu près les mêmes taxes, les coûts varient considérablement en fonction du lieu et de l'heure. Une voiture qui roule dans Bruxelles en heure de pointe entraîne des coûts bien plus élevés qu'entre, par exemple, Dixmude et Ypres.

La solution

Aujourd'hui, la fiscalité du transport se compose principalement de prélèvements forfaitaires sur la voiture et de subventions élevées aux voitures-salaires et aux transports publics. Pour le Bureau fédéral du Plan, ce modèle doit être réformé par une taxation kilométrique intelligente qui alignerait parfaitement le système fiscal sur les coûts de congestion et d'environnement.

Avec ce système, les subventions pour les transports en commun et les voitures de société disparaîtrait. Rappelons qu'actuellement, la tendance est plutôt à la gratuité des transports en commun pour certaines catégories de population.

Les gains

Une réforme qui, selon l'institution, permettrait à la société d'économiser 2,3 milliards d'euros par an: 1,3 milliard en gain de temps pour les usagers de la route, 100 millions de gain environnemental et 900 millions dégagés en allouant mieux les moyens des différents gestionnaires transports publics (SNCB, Stib, De Lijn).

Ce n'est pas tout: un tel changement vers une politique fiscale plus optimale rapporterait à l'État près de 8,7 milliards d'euros par an. Car non seulement la meilleure taxation des moyens a des effets positifs sur l'économie mais en plus, la suppression de certaines subventions gonflerait de manière astronomique le budget de l'État.

Une solution envisageable? "Un changement aussi radical semble politiquement difficile à réaliser", déclare Alex Van Steenbergen, co-auteur de l'étude. "Une telle simulation indique plutôt une direction."