Le billet de transport unique reporté aux calendes grecques

Elle avait été annoncée comme imminente, mais la concrétisation du projet de billet de transport unique dans la zone métropolitaine bruxelloise se heurte à l'absence de gouvernement de plein exercice et à des désaccords entre opérateurs.

Le projet de billet unique entre les opérateurs de transport public - Stib, TEC, De lijn et SNCB - était prêt, mais il ne pourra pas aboutir pour la rentrée, écrit La Libre ce vendredi.

Il faudra attendre... la formation des nouveaux gouvernements (flamands, wallons et fédéraux), affaires courantes oblige. Au mieux.

Pour rappel, ce billet unique permettant de voyager avec l'ensemble des opérateurs dans la capitale et en périphérie avait été annoncé en janvier par la SNCB. Il est censé couvrir une zone de 11,5 kilomètres autour de la Grand-Place de Bruxelles, englobant les communes de la première couronne (Rhose-Saint-Genèse, Linkebeek, Beersel, Wezembeek-Oppem, Wemmel, Grimbergen, Machelen, Meise, Merchterm, Dilbeek, Steenokkerzeel, Vilvorde, Hoielaart et Zaventem, aéroport non inclus).