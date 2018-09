"Le nombre de bornes n'est pas un obstacle à l'électrique"

Pour Transport et Environnement, il s’agit en fait d’accepter que les 11 pays du nord et de l'ouest de l'UE sont leaders sur le marché et que les autres pays européens auront une dizaine d’année de retard.

Au passage l’association rappelle que des fonds européens seront débloqués pour les infrastructures dans ces pays spécifiques et que ces pays pourront certainement profiter d’un marché de seconde main intéressant des voitures électriques.