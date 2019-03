La Flandre veut utiliser des applis pour la taxation au kilomètre. La Wallonie suit une autre voie.

En juillet 2018, le gouvernement flamand a décidé d’instaurer une taxe kilométrique intelligente pour les voitures. Un consensus semble se dessiner pour la mise en place d’un système pour l’ensemble du territoire flamand, donc pas uniquement pour les voies rapides ou les grandes villes, et à des tarifs variables. En d’autres termes, il coûtera plus cher de rouler aux heures de pointe que pendant les heures creuses.

Un groupe d’experts a conçu un projet qui devrait obtenir le feu vert du prochain gouvernement flamand. Le dossier sera un des principaux sujets du prochain accord gouvernemental, confirment des personnes proches du dossier. Un consensus semble se dégager sur les modalités pratiques du système, même si les discussions à propos de quelques choix cruciaux pourraient être animées. Aperçu des nœuds qui devront encore être tranchés.

1. Péage ou gsm?

Les barrières de péage telles qu’on les trouve en France permettent d’appliquer des tarifs différenciés. Mais pour un territoire comme la Flandre, avec son réseau d’autoroutes truffé d’entrées et de sorties, un tel système semble difficile à mettre en œuvre et trop coûteux. "La seule option réalisable est de suivre les mouvements de toutes les voitures sur notre réseau routier avec des satellites, explique Gerd Nees, directeur de la logistique et des péages de la société de données sur le trafic Be-Mobile. Les technologies actuelles permettent de répertorier tous les mouvements et de calculer qui va où et quand, sans devoir installer de nouvelles infrastructures sur tout le territoire."

"C’est le moment de faire le point sur les frais réels liés à l’usage d’une voiture et d’essayer de réduire le trafic aux heures de pointe" Willy Miermans professeur émérite de l’université d’Hasselt





La plupart des nouvelles voitures disposent d’une carte SIM embarquée. En théorie, elle pourrait être utilisée pour suivre l’itinéraire des voitures. "Mais les producteurs ne sont pas prêts à partager ces données, explique Hans Van Winckel, de Be-Mobile. Les spécialistes se tournent de plus en plus vers les smartphones avec fonction GPS."

Des sources proches du dossier confirment qu’un consensus est en train de se dégager au niveau flamand sur l’utilisation des smartphones. Concrètement, les automobilistes pourront télécharger une app via laquelle ils introduiront le numéro de plaque de la voiture et les coordonnées de paiement. L’application enregistrera les trajets pour calculer le prix et envoyer une facture périodique.

"Ce système ne convient pas à tout le monde, estime Van Winckel. Tout le monde ne possède pas un smartphone et la fonction GPS consomme beaucoup d’énergie: quid si la batterie est plate? Et certains téléphones bon marché ne disposent pas d’une puce permettant de fournir les données de géolocalisation avec suffisamment de précision."

C’est pourquoi il faudrait proposer une solution alternative aux automobilistes, par exemple sous forme d’unité embarquée: un kit équipé de la fonction GPS qui reste en permanence dans la voiture. L’inconvénient: le coût, près de 100 euros pièce.

2. Que devront payer les automobilistes?

Pour éviter que cette taxe kilométrique ne soit perçue comme une hausse des impôts, le gouvernement flamand actuel souhaite que l’opération soit budgétairement neutre: les revenus seraient utilisés pour faire baisser la taxe de roulage.

Mais les experts s’interrogent. "C’est le moment de faire le point sur les frais réels liés à l’usage d’une voiture et d’essayer de réduire le trafic aux heures de pointe, explique Willy Miermans, professeur émérite de l’université d’Hasselt. Pour atteindre cet objectif, les tarifs doivent être suffisamment dissuasifs." Il a fait le calcul: "Prenons comme base une taxe de roulage de 250 euros. Les Flamands parcourent en moyenne 15.000 km par an. On arrive ainsi à une taxe de 1,6 centime/km. Un trajet moyen domicile-lieu de travail coûterait alors 30 centimes. C’est ridiculement peu et cela n’aidera pas à réduire les problèmes de mobilité."

Les montants devront donc être sensiblement plus élevés. Certains parlent d’un prix de base de 5 cent par kilomètre, d’autres placent le niveau plancher à 10 cent. En France, le prix moyen se situe aux alentours de 13 cent, soit 20 à 25 euros par jour pour une distance aller-retour entre Charleroi ou Liège et Bruxelles. Les montants qui circulent sont parfois plus élevés, mais la décision finale appartiendra au prochain gouvernement flamand.

Une chose est sûre: les tarifs seront plus élevés pendant les heures de pointe. Et ils seront plus que probablement différents selon le type de route: autoroute, grands routes et routes secondaires.

3. Quid de Bruxelles et de la Wallonie?

La grande question est de savoir ce que Bruxelles et la Wallonie comptent faire. Au début, les deux régions semblaient s’orienter vers deux systèmes différents. À Bruxelles, il était question d’un système de péage à l’entrée de la ville, tandis qu’en Wallonie, on semblait privilégier la vignette. On s’inquiète en effet du coût élevé que représenterait une taxe au kilomètre pour les habitants des zones rurales qui ne disposent pas de transports en commun comme solution alternative à la voiture.

Les spécialistes soulignent que la vignette est un système aujourd’hui obsolète, et qui sera interdit par l’Union européenne en 2027. La solution idéale serait bien entendu de disposer d’un seul et même système pour l’ensemble du territoire belge.