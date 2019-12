Les Belges effectuent toujours plus de trajets en voiture

La voiture reste de loin le moyen de transport le plus utilisé en Belgique. Le nombre de trajets est en augmentation, même si la part modale de la voiture tend à diminuer au profit des transports en commun, du vélo et de la marche.

Le moyen de transport favori des Belges reste la voiture, d'après l'enquête Monitor présentée lundi par le SPF Mobilité en partenariat avec l'institut Vias. En valeur absolue, le nombre de déplacements en auto n'a fait qu'augmenter au cours des années et près d'un trajet sur cinq couvre une distance inférieure à cinq kilomètres. Sur dix déplacements, le Belge choisit la voiture à plus de six reprises et les trois quarts des distances parcourues le sont dans son véhicule à quatre roues.