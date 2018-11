Les bus De Lijn pourraient ne plus s'arrêter à la gare du Nord

Ben Weyts menace de fermer les arrêts De Lijn de la gare du Nord, à cause des "nuisances" causées par les sans-abri, notamment les migrants.

Les bus de la société flamande De Lijn ne s'arrêteront plus à la gare du Nord si rien n'est fait pour régler les nuisances qu'ils y rencontrent, menace le ministre flamand de la Mobilité, Ben Weyts, dans "Het Laatste Nieuws".

"De Lijn fait tout son possible. Le service de sécurité est mobilisé, chaque incident est signalé à la police des chemins de fer et il y a une concertation permanente. Mais De Lijn est locataire et ne peut donc pas élaborer de solution structurelle", explique le ministre.