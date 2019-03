La Flandre a lancé une étude relative au réaménagement du Ring Est. Les premières propositions sont mises sur la table pour fluidifier quatre grands carrefours: les Quatre Bras de Tervueren, Léonard, Jezus-Eik et Groenendael.

En septembre 2018, De Werkvennootschap, la société anonyme de droit public choisie par la Flandre pour lancer les études générales et le processus de concertation relatifs à l’élargissement du Ring Nord, a lancé une autre étude portant cette fois-ci sur la partie du Ring située à l’est de Bruxelles. Il n’est pas question ici d’élargir la voirie étant donné que la forêt de Soignes se trouve dans une zone protégée Natura 2000. "Ce n’est de toute façon pas un axe où il est nécessaire de séparer le trafic de transit du trafic local", indique Marijn Struyf, porte-parole de la société De Werkvennootschap.

Même si l’objectif demeure bien sûr la fluidification du trafic automobile, le réaménagement du Ring Est vise aussi à développer les alternatives de mobilité douce, améliorer la qualité de vie des riverains tout en favorisant la circulation de la faune. Après un premier tour consultatif des communes concernées et des organisations environnementales ainsi qu’une enquête en ligne à laquelle ont répondu plus de 1.200 personnes, des propositions concrètes sont mises sur la table par De Werkvennootschap. Voici comment la société projette de revoir quatre grands carrefours afin d’améliorer la circulation automobile et de réduire le trafic de contournement dans les zones résidentielles environnantes.

1. Une passerelle cyclo-piétonne aux Quatre Bras

C’est un carrefour jugé complexe en raison de la multitude d’embranchements. À l’heure actuelle, les deux voies de l’avenue de Tervueren sont très espacées à hauteur du croisement avec le Ring. Pour simplifier la situation aux Quatre Bras, le projet consiste à réduire l’emprise spatiale du croisement en rassemblant les flux de voitures. Concrètement, De Werkvennootschap propose de ramener la voirie en direction de Tervueren (au sud) le long de la voirie d’entrée vers Bruxelles (au nord) et de transformer l’axe nord en boulevard urbain avec une bande de circulation dans chaque sens. La voirie au sud de l’avenue de Tervueren pourrait alors être transformée en passerelle cyclo-piétonne.

Vue en plein écran ©Mediafin

2. Nouvelles boucles en hauteur dans le carrefour Léonard

En raison de deux tourne-à-gauche manquants dans le carrefour Léonard, il n’est pas possible de tourner directement vers Zaventem lorsque l’on vient de Bruxelles sans aller jusqu’à Jezus-Eik. Et en venant de Jezus-Eik, il n’est pas possible de tourner directement vers le sud. De Werkvennootschap propose de rétablir ces boucles en hauteur. Le passage du Ring Est serait maintenu au niveau -2, tandis que les autres connexions pourraient être réalisées au niveau -1. "Il serait possible de faire les tourne-à-gauche d’abord et les autres travaux plus tard car les points d’appui des ponts seraient déterminés de manière à ne rien devoir démolir", précise De Werkvennootschap.

De nouvelles options pour le Ring nord Face au manque d’adhésion du public pour son projet d’élargissement du Ring Nord, la Flandre a fait un pas en arrière et donné son feu vert à l’exploration d’autres pistes. Deux autres scénarios sont désormais à l’étude. La version "Light" doit permettre de fluidifier le trafic en supprimant certaines entrées et sorties d’autoroute jugées très proches les unes des autres, sans créer d’infrastructure supplémentaire. L’option dénommée "Lateraal" propose la création d’un boulevard urbain longeant le tracé du Ring, accessible aux transports publics et aux deux-roues. À l’instar du projet de base, cette option vise à séparer le trafic de transit du trafic local, mais sans toucher au Ring en tant que tel.

Au niveau zéro, l’espace libéré du trafic automobile permettrait de rétablir une connexion écologique entre chaque quadrant de la forêt actuellement divisée. En venant de Jezus-Eik pour se rendre vers Herrmann-Debroux, on ressortirait du carrefour sur un boulevard urbain arboré comprenant une voie de bus et une piste cyclable.

3. Un véritable centre-ville pour Jezus-Eik

La requalification du carrefour Léonard permettrait dans la foulée de réaménager complètement l’ancien centre du village de Jezus-Eik. En établissant une nouvelle connexion entre la chaussée de Bruxelles et la E411 plus en amont (sur un terrain non bâti à hauteur de Brabandtlaan), le village pourrait être complètement libéré du trafic de contournement qui l’envahit actuellement. "On remettrait l’église au milieu du village", résume De Werkvennootschap qui a imaginé un véritable espace public devant l’église Notre-Dame-aux-Bois avec terrasses et espaces verts. Les places de parking situées actuellement dans le centre pourraient être déplacées le long de l’autoroute, où serait aussi créé un nouvel arrêt de trambus.

4. Un carrefour plus compact à Groenendael

Pour fluidifier et sécuriser le carrefour de Groenendael, De Werkvennootschap s’appuie sur un projet de l’Agence flamande des routes et de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer, AWV) consistant à rendre le carrefour plus compact en reliant la chaussée de la Hulpe au Ring à l’aide d’un passage sous la voie ferrée. "En déplaçant la chaussée, beaucoup d’espace serait libéré pour la forêt au sud de la voie ferrée. À cet endroit, il serait opportun de réaliser une connexion large au-dessus du Ring, qui permette une traversée aisée aux cyclistes, aux randonneurs, ainsi qu’à la faune et la flore", fait valoir De Werkvennootschap.