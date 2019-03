"Les prix des parkings en Belgique sont ridiculement bas"

La recherche d’une place de parking augmente la densité du trafic et la congestion sur nos routes. Les experts ne voient que deux solutions à ce problème: réduire le nombre de places de parking disponibles et augmenter les tarifs.

Travailleurs, touristes, adeptes du shopping ou visiteurs occasionnels doivent bien garer leur voiture quelque part. Mais les déplacements locaux créent aussi beaucoup de congestion. "Plus de la moitié des trajets en voiture dépassent à peine quelques kilomètres, explique Willy Miermans, professeur émérite de l’Université d’Hasselt. Les gens vont en voiture chez le boulanger et la politique de parking en Belgique le permet. Aux Pays-Bas, les zones où le parking est autorisé sont clairement indiquées. Chez nous, c’est tout le contraire: on peut se garer partout sauf là où c’est interdit."