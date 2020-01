Les trottinettes partagées s'arrachent à Bruxelles-Ville et Ixelles

Contrôle, régulation, compréhension

Du côté de Vianova, on se présente comme un “tiers de confiance” entre les opérateurs et l’administration. “On permet le contrôle, la régulation et la compréhension des déplacements” explique Thibaud Febvre, cofondateur et directeur des opérations. “On peut par exemple observer quelles infrastructures sont les plus utilisées, quelles zones de stationnements sont les plus populaires , si les zones dédiées au dépôt des véhicules sont respectées”, détaille-t-il.

Des premières observations

“Pour chaque flotte, on a le pourcentage de véhicules disponibles, en opération ou en maintenance”, continue Thibaud Febvre. Des données qui ont déjà permis de dégager certaines tendances. “On a démontré qu’il y avait une forte concentration au niveau de Bruxelles-Ville et d’Ixelles avec 60% des véhicules présents dans ces communes. Les jours d’affluence sont les mercredis et les samedis. Et on observe également une utilisation pendulaire avec des pics en début et fin de journée: 40% des trajets sont réalisés entre 17 et 20h”, détaille le COO de Vianova. “Les quartiers de départ et d’arrivée les plus populaires sont le quartier royal, la Grand-Place, Flagey, le quartier nord, le quartier européen et Matonge”, termine Thibaud Febvre.