"Nous sommes favorables à cette taxe kilométrique... mais à deux conditions" (Beci)

Gare à la fiscalité

Les plans de la ministre bruxelloise évoquent des diminutions des taxes de mise en circulation et de circulation uniquement pour les Bruxellois. Et justement, la première des conditions de Beci est que "les taxes de circulation et de roulage soient déduites. Nous voulons que l'on fasse payer en fonction de l'usage et non de la possession. Or, si la Région bruxelloise décide toute seule, quel sera l'impact? Il y aura surtout une augmentation de la pression fiscale si on se limite à ce niveau régional".