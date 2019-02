Quels sont les projets de la Stib à moyen et long terme?

Ce week-end, dans L'Echo, le patron de la Stib faisait le point sur les grands projets de la société de transports bruxelloise. Retour en détails sur ces propositions en cours et à venir.

Court et moyen terme:

→ BUS: La Stib a récemment acquis 251 bus hybrides qui viendront remplacer une partie du parc et participeront à l’extension de l’offre. Une nouvelle adaptation du réseau devrait voir le jour. Elle a été repensée "en fonction des besoins actuels et futurs, des nouvelles écoles, des nouveaux quartiers, des futurs centres commerciaux, etc." expliquait le CEO de la STIB Brieuc de Meeus, dans l'interview qu'il accordait à L'Echo ce week-end.