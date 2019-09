Uber retire ses vélos Jump de 4 communes bruxelloises

Les vélos partagés électriques rouges vont disparaître de quatre communes de la capitale. En cause: le vandalisme. Les scooters Felyx subissent les mêmes désagréments.

Uber va retirer prochainement ses vélos électriques partagés Jump des communes d’Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg et Laeken pour cause de vandalisme. Trop de vandalisme sur les vélos et des agressions sur des collaborateurs d’Uber ont motivé le retrait du service partiel ou total dans ces communes.