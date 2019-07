Un calculateur pour mesurer l'impact de ses déplacements sur la pollution à Bruxelles

A Bruxelles, 50% des émissions de particules fines sont causées par le trafic routier. Pourtant, il est compliqué de connaître, à l'échelle individuelle, l'impact de ses habitudes de déplacement sur la qualité de l'air. Pour conscientiser chaque citoyen, Bruxelles Mobilité et Bruxelles Environnement lancent un calculateur qui permet à tout un chacun de compléter, pour chaque jour de la semaine, les moyens de transport utilisés et les distances parcourues, et ainsi d'estimer les émissions de particules fines et de gaz polluants (comme le NO 2 ) qui en découlent.