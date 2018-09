Une nouvelle ligne de tram à Bruxelles

La ligne 9 relie en tram les stations Simonis et Arbre Ballon. Plus tard, elle sera prolongée jusqu'à la station Roi Baudouin pour desservir le plateau du Heysel.

Les premiers rails ont été posés en septembre 2015. L'ensemble du projet a coûté 76 millions d'euros , financés par la Région et à hauteur de 20 millions par Beliris. Les rails sont pourvus d'un système de réduction des nuisances vibratoires. La ligne sera desservie par les trams les plus modernes de la Stib, pourvus d'un plancher bas et d'air conditionné. Le tram 9 roulera en site propre, sur gazon, tout au long de son trajet de quatre kilomètres, soit dix arrêts.

Le tram circulera toutes les six minutes en heure de pointe, toutes les 10 minutes en journée et toutes les 15 minutes les soir et week-ends. Consultez les horaires ici. Le trajet des lignes de bus adjacentes (13, 14, 15, 53 et 84) sera modifié.