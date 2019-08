Voici les chantiers qui ralentiront Bruxelles à la rentrée

C’est bientôt la rentrée scolaire et Bruxelles retrouve un trafic plus dense. Les chantiers de l’été se terminent mais d'autres se poursuivent ou démarrent, fait savoir Bruxelles Mobilité dans un communiqué.

Dès le 2 septembre, les tunnels Rogier et Léopold II seront rendus au trafic pendant la journée. Les travaux de rénovation, qui s'étalent sur trois ans, nécessitent cependant toujours des fermetures nocturnes pour ces deux tunnels, toutes les semaines, du dimanche au jeudi inclus.

Autre grand chantier de l'été: la rénovation du pont de la rue de la loi au-dessus de la chaussée d'Etterbeek a pris du retard et se poursuivra pendant la rentrée. Deux bandes au moins resteront cependant toujours disponibles.

De nouveaux chantiers

Bruxelles Mobilité met en place la première semaine de septembre un aménagement test sur la petite ceinture/Bld. du Midi, au niveau du pont de chemin de fer. L’installation du test réduit momentanément le nombre de voies au carrefour avec le bld. Jamar. Le test vise à rendre le trafic "plus fluide et plus sûr". Dorénavant les voitures en provenance de la Porte de Hal à destination du boulevard Jamar seront séparées du trafic continuant sur la petite ceinture en direction de la Porte de Ninove. Cette séparation se fait avant le pont du chemin de fer. Les voitures à destination de la rue Fonsny continuent à disposer d’une voie propre pour tourner à gauche.