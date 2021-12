Accord bruxellois sur la réforme du dispositif de stationnement

Selon la ministre écologiste, le gouvernement s'est notamment prononcé sur un montant de 15 euros par an pour la carte de riverain du premier véhicule d'un ménage . Celui de la carte pour un deuxième véhicule passera à 120 euros. La position du gouvernement sera soumise aux communes pour avis, a-t-elle notamment dit lors des questions d'actualité.

Désaccord sur le projet de tarification

Il y a une semaine, la réunion hebdomadaire du gouvernement bruxellois avait été suspendue et reportée après le départ de la ministre de la Mobilité sur fond de désaccord sur le projet de nouvelle tarification du stationnement, a-t-on appris à deux sources proches du gouvernement.

Vers une augmentation des tarifs bruxellois?

Pour rappel, une étude réalisée par le consultant Rebel avait démontré qu'il existe une marge importante pour augmenter les tarifs bruxellois du stationnement , particulièrement bas au regard d'autres villes. Et que cela inciterait les visiteurs à se garer dans des parkings hors voirie.

En effet, la première heure de stationnement peut monter jusqu'à 4 euros de l'heure à Paris, 4,70 à Copenhague et 7,50 à Amsterdam, alors qu'elle ne dépasse jamais 2 euros en Région bruxelloise. Les prix en vigueur pour les cartes riverains sont également nettement plus élevés dans d'autres villes européennes: 245 euros à Berlin et 187 euros à Genève.