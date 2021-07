La Flandre et Bruxelles vont implanter 110 dispositifs de recharge électrique

Les Régions bruxelloise et flamande annoncent l'arrivée de nouvelles installations de recharge pour voitures et pour bateaux d'ici septembre 2022.

La Flandre et Bruxelles vont implanter, d'ici septembre 2022, 110 installations pour voitures et pour bateaux électriques. C'est ce qu'ont annoncé, ce lundi, la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters (Open Vld), et son collègue bruxellois de l'Énergie, Alain Maron (Ecolo).