Les Spoelberch embraient dans les vélos électriques

C'est désormais au tour des Spoelberch, qui comptent parmi les actionnaires de référence du géant brassicole AB InBev, de prendre le virage des vélos et de la mobilité durable, a-t-on appris. Via leur véhicule d'investissement Verlinvest, ils sont en effet montés à bord de Pedego, plus grand distributeur de vélos électriques en Amérique du Nord.

121 millions $ En août, Pedego annonçait un chiffre d'affaires de 121 millions de dollars (107 millions d'euros) sur les 12 derniers mois.

Fondée en 2008, l'enseigne commercialise ses "e-bikes" à travers un réseau de 200 revendeurs en Amérique du Nord, via un concept de "magasin au sein du magasin". En août, l'entreprise annonçait un chiffre d'affaires de 121 millions de dollars (107 millions d'euros) sur les 12 derniers mois, en hausse moyenne de 44% sur les dix dernières années.

Avec le soutien de Verlinvest, Pedego ambitionne désormais d'innover davantage, d'étendre son réseau et d'augmenter ses stocks pour répondre à la demande croissante des consommateurs en vélos électriques. Concernant ce dernier point, les chiffres sont pour le moins éclairants: plus d'un million de personnes posséderont un vélo électrique aux États-Unis d'ici la fin de cette année, selon la Light Electric Vehicle Association. Un chiffre qui devrait tripler dans les années à venir.

"On assiste à un énorme changement dans l'attitude des consommateurs lié à la pandémie et à leur souhait de réduire leur empreinte." Clément Pointillart Directeur exécutif chez Verlinvest

Les e-bikes sont le produit de mobilité électrique qui connaît la croissance la plus rapide dans le pays de l'Oncle Sam. "Nous assistons à un énorme changement dans l'attitude des consommateurs lié à la pandémie et à leur souhait de réduire leur empreinte", a indiqué Clément Pointillart, de Verlinvest.

Bienvenue au club

La tendance de cette nouvelle mobilité, plus verte, a bien été cernée par les grandes familles du pays. Ainsi, D'Ieteren s'est créé une nouvelle division – D'Ieteren Bikes – qui fut rapidement complétée par le rachat du magasin de vélos bruxellois Goodbikes et du plus gros vendeur de marques de vélos haut de gamme à Anvers, iBike.

Les Colruyt les ont précédées en rachetant en 2019 déjà la chaîne de magasins Fiets!. Depuis rebaptisée Bike Republic, elle compte 17 points de vente dans le pays. La famille a également récemment acquis Santos Bikes, un producteur néerlandais de (e-)vélos qui fournit, entre autres, les vélos de la police de Gand.

De leur côté, les Frère ont acquis l'an dernier le contrôle de l'allemand Canyon, via GBL . Plus grand acteur mondial dans la distribution direct-to-consumer (DTC) de vélos haut de gamme, ses vélos sont notamment prisés des champions à la Mathieu van der Poel.