Tel était le plan: que la nouvelle passerelle surplombant la gare enchante Mons, bombardée, en 2015, "capitale européenne de la culture". Sauf que rien ne s'est passé comme prévu, entre un projet qui évolue et enfle, tout comme son budget, des contrats rompus et des faillites. À présent, on croise les doigts pour 2023.