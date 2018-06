Et en cas d'égalité Belgique-Angleterre, on fait comment?

→ Si deux équipes ont le même nombre de points, comment savoir laquelle se qualifie pour les huitièmes de finale? → Et comment savoir qui finit premier de groupe en cas d’égalité?

Voici les règles, à lire attentivement:

Dans le groupe G, Angleterre et Belgique sont déjà qualifiées. Elles présentent un bilan similaire troublant : points, différence de buts, buts marqués et encaissés.

Or "Trois Lions" et "Diables Rouges" s’affrontent ce jeudi pour la première place du groupe. Le gagnant du match jouera contre le deuxième du groupe H - encore indécis - censé être plus faible.